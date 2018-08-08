В середине июля компания Microsoft, которой принадлежит самое популярное приложение для видеозвонков Skype объявила, что она запускает новую версию приложения 8.0. Хорошая новость заключалась в том, что приложение теперь поддерживает новые функции, такие как звонки в HD-качестве, а также упоминания пользователей в чатах, медиагалереях, возможность делится файлами до 300 ГБ и еще обещали добавить шифрование в звонках и переписке, и даже то, о чем мечтали многие – встроенную запись разговоров Skype как аудио, так и видео.

А плохая новость в том, что старую версию Skype Microsoft хотела закрыть с первого сентября и все кто не обновил приложение не смогли бы им пользоваться.

А теперь к другим новостям. Распознавание лиц станет базовым способом идентификации людей во время летних олимпийских игр в Токио в 2020 году. Технологию представит японская корпорация Nec, которая и продемонстрировала журналистам как это будет выглядеть. Подробности – в программе Вести.net.