Компания Magic Leap объявила о выходе инновационных очков дополненной реальности на рынок США. Речь идет о Magic Leap One Creator Edition — опытной модели устройства для разработчиков, дизайнеров и других "творцов", которые хотят поэксперментировать с созданием AR-контента.

Стоит гарнитура недешево: $2295, причем продается она только в шести городах: Чикаго, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Сиэтле. К осени AR-очки будут продаваться во "многих других" городах. Доплатив $495, можно получить "профессиональное издание" (Professional Development Edition) Magic Leap с дополнительным кабелем и сервисом RapidReplace, по условиям которого компания обязуется заменить поломанный гаджет в течение суток.

В комплект поставки включены сами AR-очки (Lightwear), пульт-контроллер (Control) и вычислительный блок-шайба (Lightpack) на базе процессора Nvidia Tegra X2 (два 64-разрядных ядра Denver плюс четыре ARM Cortex A57), закрепляемый на поясе. Видеокартой служит Nvidia Pascal с 256 процессорными ядрами CUDA. Емкость встроенного накопителя составляет 128 ГБ (приложением отведено всего 95 ГБ), "оперативки" — 8 ГБ. Заявлена поддержка Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11ac/b/g/n) и порта USB-C.

Пульт Magic Leap нужно держать в одной руке — как контроллер для Oculus Go или Samsung Gear VR. Control обладает системой отслеживания движений с шестью степенями свободы (6DoF) — больше, чем у Oculus Go и Google Daydream, что позволяет ходить вокруг и рассматривать 3D-объекты со всех сторон.

А вот поле зрения очень узкое: FOV имеет соотношение сторон 4:3, то есть 40° по горизонтали, 30° по вертикали и 50° по диагонали. В результате AR-контент предстает в виде маленького прозрачного прямоугольника, свисающего перед глазами, отмечает CNET. Батареи хватает на 3 часа работы — показатель сравним с автономной гарнитурой Oculus Go, очками Google и Lenovo Mirage Solo.

Штатных программ немного, их около десяти, включая магазин Magic Leap World, браузер Helio с поддержкой 3D-контента, Social Suite для создания AR-аватаров, Create для рисования и Screens, позволяющая разместить в комнате несколько виртуальных телевизоров.