Компания Opera скоро выпустит экспериментальную версию настольного браузера со встроенным Ethereum-кошельком. Никаких сторонних расширений и приложений устанавливать не требуется: функция Crypto Wallet подключается напрямую к Android-версии криптокошелька, а для подтверждения транзакций используется сканер отпечатков пальцев.

Десктопная версия Opera синхронизируется с мобильной посредством QR-кода. Как говорит представитель компании Кристиан Колондра, Crypto Wallet для ПК была введена в ответ на положительный отлик пользователей, оценивших эту функцию на Android. Криптографические ключи хранятся не где-то на удаленном сервере, а на самом мобильном устройстве.

В Opera делают большую ставку на блокчейн и распределенные технологии, видя в них будущее интернета. "Наша следующая цель — сделать криптоинтеграцию мейнстримом, — цитирует Колондру The Next Web. — Мы считаем, что технологии блокчейна по силам изменить будущее веба, и ожидаем, что она сыграет важную роль в ближайшие годы".

Криптокошелек будет добавлен в настольную версию браузера "скоро", пообещали в Opera. Запросить приглашение можно по этой ссылке.