Очки дополненной реальности самого скрытого и загадочного многомиллиардного стартапа Magic Leap наконец-то поступили в продажу. Правда пока что доступны они только в США и то всего в нескольких городах.

Расширить географию обещают к осени. Стоимость долгожданной новинки – $2295, то есть на массовость не может претендовать в принципе. Впрочем эта версия не для обычных пользователей, а для разработчиков, создателей всевозможного цифрового контента и тех кто любит получать новинки хай-тека первыми. В теории при массовых продажах цена несколько снизится, если конечно такие продажи будут.

В комплекте Magic Leap помимо самих очков есть отдельный, закрепляемый на поясе вычислительный блок Lightpack, внутри которого стоит процессор Nvidia Tegra X2, видеоускоритель от того же производителя, 8 ГБ оперативной памяти и 128 встроенной, также прилагается контроллер. Подробности – в программе Вести.net.