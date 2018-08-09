По имени пользователя мессенджера Telegram можно узнать номер телефона, указанный при регистрации — это даст возможность правоохранительным органам, запросив информацию у сотовых операторов, установить личность владельца любого аккаунта. По крайней мере, так говорят программисты Центра исследований легитимности и политического протеста, слова которых приводят "Известия".

По словам руководителя Центра Евгения Венедиктова, проанализировав API Telegram (программный код, позволяющий сторонним разработчикам использовать различные функции сервиса), они обнаружили уязвимость, "позволяющую раскрывать номера мобильных пользователей".

После этого они создали программу под названием "Криптоскан": в ответ на имя пользователя Telegram она выдает номер телефона, фамилию и имя. В тесте, проведенном журналистами "Известий", номер телефона одного из редакторов издания, никнейм которого в Telegram они предоставили, совпал с данными "Криптоскана", а вот имя и фамилия — нет.

Венедиктов утверждает, что возглавляемая им организация уже начала идентифицировать пользователей Telegram по запросам правоохранительных органов: МВД и ФСБ.

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития политологии "Центр исследований легитимности и политического протеста" существует уже около четырех лет и впервые упоминалась в СМИ еще в 2015-м (кстати, тем же журналистом "Известий"). Тогда сотрудники "ЦЛП" заявили о разработке системы мониторинга соцсетей, позволяющей, в частности, выявлять экстремистские посты, попытки организации массовых протестов — а также, например, мониторить упоминания брендов в интернете.

На официальном сайте организации (при заходе на него браузер предупреждает о недействительном сертификате безопасности) предлагается приобрести "автоматизированную систему круглосуточного мониторинга и сбора данных из сети Интернет" "Демон Лапласа", которая позволяет получать и анализировать общедоступные данные из популярных соцсетей и онлайн-СМИ.

В мае 2017-го "Демон Лапласа" упоминался в связи с выставлением неизвестными на продажу в сети базы данных около 100 000 "экстремистов" — граждан, на чьих страницах "ВКонтакте" были обнаружены признанные в России экстремистскими (зачастую — через несколько лет после исходной публикации) материалы. Среди "мыслепреступников" якобы были депутаты Госдумы, журналисты федеральных СМИ, активисты протестных движений и даже сотрудники правоохранительных органов.