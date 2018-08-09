В этом месяце СМИ сообщили о планах Google выпустить специальную версию поискового приложения для Китая, которое будет блокировать любые ресурсы, признанные местными властями как нежелательные. Как стало известно теперь, чтобы "воспитать" подцензурную программу, компания задействовала принадлежащий ей китайский сайт 265.com.

265.com основал китайский предприниматель Цай Вэньшэн в 2003 году. В 2008-м сайт выкупила Google, которая на тот момент еще не была заблокирована на территории страны. Сегодня практически все интернет-сервисы компании, включая YouTube и магазин Google Play, недоступны в Китае, однако 265.com продолжает работать.

Как пишет The Intercept, с 2008-го 265.com служит в качестве входной страницы, перенаправляя все запросы на Baidu — крупнейшую в стране поисковую систему. Зная, что ищут китайцы и что отсеивает Baidu, при разработке собственного поискового Android-приложения Google использует эту информацию для составления черного списка запросов.

По данным издания, компания будет фильтровать весь неугодный правительству Китая контент. Вместо него в выдаче будут показываться пустые страницы. В частности, новая программа Google спрячет ссылки про события на площади Тяньаньмэнь, где в 1989 году была жестоко подавлена студенческая демонстрация.

На Baidu, если пользователь ищет какую-то менее конкретную, но политически чувствительную тему, например Тайвань или Синьцзян, ему показывается общая информация с туристическим уклоном, а не новостные сводки. Вероятно, поисковое приложение Google и здесь последует примеру Baidu.