Компания Samsung в рамках конференции Unpacked 2018 представила "умные" часы Galaxy Watch, которые заменит собой линейку Gear. Новинка поддерживает LTE-сети, заряжается без проводов, обладает круглым экраном Super AMOLED (360х360), защищенным стеклом Gorilla DX+, и водонепроницаемым (выдерживает давление воды в 5 атмосфер) корпусом — а значит, с ними можно будет не только плавать, но и нырять.

Внешне аппарат похож на модель Gear S2 Classic, но рамка вокруг циферблата не так не бросается в глаза. Galaxy Watch выйдут в двух вариантах: у 1,3-дюймовой модели размер корпуса составит 46 миллиметров (как у показанных осенью 2016-го Gear S3), у 1,2-дюймовой — 42 мм.

Более крупная версия смарт-часов комплектуется батареей на 472 мАч и весит 63 грамма без ремешка, более компактная обладает менее емким аккумулятором на 270 мАч и весит 49 г. В любом случае, обещают в Samsung, аккумулятор устройства проживет до 80 часов без подзарядки.

Аппарат совместим с новой зарядной станции Wireless Charger Duo, которая способна заряжать по беспроводной индуктивной технологии два устройства одновременно (два смартфона либо один плюс смарт-часы).

Galaxy Watch работают в LTE-сетях "в более 15 странах у более 30 операторов связи", но есть ли среди них Россия, в компании не уточнили. Сотовый модуль позволяет владельцам часов, не имея под рукой смартфона, звонить, отправлять сообщения, слушать музыку и отмечать свое метосположение.

Также новинка комплектуется 2-ядерным процессором Exynos 9110 с тактовой частотой 1,15 ГГц, 4 ГБ встроенной памяти, беспроводным модулем Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC и A-GPS/ГЛОНАСС. Работает гаджет на Tizen OS 4.0.

Выйдут смарт-часы в двух расцветках: "глубокий черный" и "розовое золото". Galaxy Watch можно будет подключить к смартфонам на Android 5.0 и более поздних версий, iPhone 5 и выше на iOS не ниже 9.0.

В США новинку начнут продавать 24 августа, в Южной Корее — 31 августа. На других рынках (есть ли среди них РФ, неясно) часы появятся к 14 сентября. В США Bluetooth-версия с 42-мм корпусом будет стоить $329,99, с 46-мм — $349,99. Расценки на модели с LTE не уточняются.