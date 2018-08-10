В Нью-Йорке состоялся главный аппаратный анонс лета – корпорация Samsung показывала новый Galaxy Note. Правда в этот раз только смартфоном дело не ограничилось. Корейцы представили новую модель своих "умных" часов, а также свой смарт-спикер.

И так обо всем по-порядку. Утечки в прессу относительно того каким будет новый аппарат Note стали за последние три месяца обыденностью. Будто Samsung изо всех сил пытался привлечь внимание к модели, которая два года назад была центром новостей со своим взрывающимся аккумулятором, а в 2017 году прошла почти незамеченной, уж слишком похож был телефон на обычные корейские флагманы Galaxy S8 и S8+. Более того ходили слухи, что нынешний релиз станет решающим. Подробности – в программе Вести.net.