Первый смартфон под возрожденным брендом Palm окажется совсем маленьким. Как сообщает Android Police со ссылкой на собственные источники, одна из самых странных моделей 2018 года получит крошечный, 3,3-дюймовый ЖК-экран (720р) и аккумулятор емкостью всего 800 мАч.

Также устройству под кодовым именем Pepito приписывают наличие Snapdragon 435, одного из самых простых процессоров Qualcomm, 3 гигабайта оперативной памяти, что очень странно для смартфона бюджетного сегмента, и флеш-накопитель объемом 32 ГБ.

Работать новинка будет не на упрощенной, оптимизированной для недорогих устройств операционной системе Android Go, а на Android 8.1 для "больших" смартфонов. Выпустит аппарат в серебристо-серой и золотистой расцветках. 3,5-мм аудиовхода для наушников у него не будет.

Напомним, что марка Palm была приобретена Hewlett-Packard в 2010 году. В 2015-м её выкупила китайская фирма TCL. Этой же компании принадлежат права на выпуск смартфонов под брендом Alcatel и BlackBerry. Весной СМИ сообщали, что первая модель под возрожденной маркой будет выпущена во второй половине этого года. Новинка станет первым смартфоном Palm с момента анонса Pre 3 в 2011 году.