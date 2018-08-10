Бывший вице-президент по разработке "железа" для компьютеров Mac Даг Филд, ушедший из Apple в 2013 году ради Tesla, вернулся к бывшему работодателю. Представители Apple подтвердили назначение Филда, но не уточнили, чем он будет заниматься.

В компании Илона Маска инженер курировал производство Model 3 — самой дешевой модели электрокара Tesla. По информации сайта Daring Fireball, Филд воссоединился со своим коллегой Бобом Мэнсфилдом, возглавляющим проект Project Titan по разработке технологий для "умных" машин.

Apple и Tesla на протяжении нескольких лет ведут активную борьбу за перспективных работников. Однако сам Маск ранее неодобрительно высказывался о ведении "кадровой войны", которая привела к раздутию зарплат. "Они берут тех людей, которых мы уволили. Мы всегда в шутку зовем Apple "кладбищем Tesla". Если у тебя не получилось работать в Tesla, ты идешь в Apple", — заявлял глава Tesla.

Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в 2016 году, когда его возглавил Мэнсфилд, компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для "умных" автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена новая задача — разработать систему автопилота для "умных" машин, а не полноценное электрическое транспортное средство. Однако возвращение Филда позволяет предположить, что Apple могла вернуться к первоначальному плану.