Первые процессоры Intel нового, девятого поколения, будут представлены 1 октября. Об этом пишет Engadget со ссылкой на издание WCCFTech, получившее сведения от близких к компании источников. Главная задача чипов — составить конкуренцию доступным восьмиядерным процессорам Ryzen компании AMD.

Как и ожидалось, новые десктопные чипы будут по-прежнему использовать 14-нм техпроцесс — с переходом на 10-нм Intel задерживается до 2019-го. Однако они станут первыми процессорами Intel с восемью ядрами на новейшей архитектуре, за которые не придется отдавать целое состояние, как за чипы из линеек X-series или Extreme Edition.

Среди запланированных к анонсу 1 октября процессоров наибольший интерес для многих будет представлять Core i9-9900K — первый массовый десктопный Core i9. При базовой частоте 3,6 ГГц он сможет разгоняться до 4,7 ГГц (повышая частоту всех восьми ядер) или даже до 5 ГГц (при условии, что разгоняется только одно или два ядра). При этом Core i9-9900K будет поддерживать одновременную обработку 16 вычислительных потоков.

На ступеньку ниже в новой линейке встанет Core i7-9700K — первый восьмиядерный Intel Core i7 для массового рынка. Базовая частота у него та же, что и у Core i9-9900K — 3,6 ГГц, Turbo Boost — 4,6 ГГц для всех ядер или 4,9 для одного. При этом чип, в отличие от старшей модели, сможет обсчитывать лишь по одному потоку данных на каждое ядро.

Также будет представлен процессор среднего уровня Core i5-9600K: шесть ядер, шесть потоков, базовая частота 3,7 ГГц и Turbo Boost до 4,3 ГГц (все ядра) или 4,6 ГГц (одно ядро). Как пишет издание, после анонса 1 октября Intel возьмет паузу: следующие новинки девятого поколения увидят свет только в начале 2019-го.