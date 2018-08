Китайская Beijing Bytedance Technology Co Ltd., владеющая новостным агрегатором Jinri Toutiao и музыкальным видеосервисом Douyin с полумиллиардом пользователей, готовится стать самым дорогим стартапом в мире. О планах компании привлечь 3 млрд долларов инвестиций исходя из оценки в 75 млрд долларов сообщили The Wall Street Journal и Bloomberg.

Источник, осведомленный о планах Bytedance, сообщил Bloomberg, что новый раунд финансирования ориентирован в первую очередь на инвесторов из США. Переговоры пока не завершены и итоговый объем инвестиций, а также оценка компании могут измениться.

Если инвесторы действительно оценят Bytedance в 75 млрд долларов, компания станет самым дорогим стартапом в мире: Uber, по данным CB Insights, оценивается в 68 млрд долларов, а его китайский конкурент, Didi Chuxing — в 56 млрд. В апреле 2017-го Bytedance оценивалась в 20 млрд долларов.

Одним из главных продуктов Bytedance является сверхпопулярное в Китае приложение Toutiao (аудитория — более 100 млн человек), предлагающее пользователем персонализированные новости, подобранные использующим искусственный интеллект алгоритмом. Также пекинскому стартапу принадлежит сервис коротких пользовательских видео Douyin (за пределами Китая известный как Tik Tok) с ежемесячной аудиторией в полмиллиарда человек.

В конце 2017-го Bytedance купила (заплатив, по некоторым оценкам, до миллиарда долларов) приложение Musical.ly, а в начале августа объявила о его закрытии и миграции контента и пользователей в Tik Tok. Представители Bytedance пока не прокомментировали сообщения о новом раунде инвестиций.