В AliExpress опровергли появившиеся в Сети сообщения о массовой блокировке аккаунтов российских пользователей из-за мошеннических схем. Как заявил РБК представитель китайского онлайн-маркетплейса Антон Пантелеев, случаи блокировки учетных записей россиян единичны.

Издание пишет, что ранее российские онлайн-СМИ сообщали о распространении мошеннической схемы возврата денег за реально полученный товар через открытие спора с продавцом. Правила AliExpress действительно позволяют открывать такие споры в течение 15 суток с даты заключения сделки, требуя в случае обнаружения в товаре изъянов полной или частичной компенсации уплаченной суммы.

По словам Пантелеева, AliExpress может блокировать аккаунты пользователей, у которых "соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы", например 20 к 19. В таком случае атоматическая система действительно может заблокировать пользователя, однако у него есть право подать на апелляцию и вернуть аккаунт.