Samsung намерена первой вывести на рынок смартфон с гибким экраном, который можно будет сгибать пополам. Об этом сообщил журналистам президент мобильного направления компании Ди Джей Ко в кулуарах конференции Unpacked, в рамках которой был показан фаблет Galaxy Note9.

По словам топ-менеджера, Samsung "фокусируется на инновациях, которые будут неподдельно восприняты и одобрены потребителями", и "не хочет потерять титул первой в мире". Релиза сгибаемого смартфона осталось ждать не так долго, заверил он. "Мы бы не взялись за этот проект, если бы это было что-то разовое", — сказал Ко, намекнув, что "гнутая" модель может положить начало новой серии смартфонов.

О планах Samsung выпустить складывающееся пополам устройство Ко упоминал еще в 2016 году. В январе представители компании говорили, что выпуск смартфона-книжки запланирован на этот год, но позднее сроки релиза вновь перенесли — на 2019-й, сообщает ZDNet.

Помимо этого, Ко опроверг слухи о намерении Samsung объединить серии флагманских смартфонов Galaxy S с семейством планшетофонов Galaxy Note. "В ближайшем будущем" ничего не изменится: модели S-серии продолжат выпускать в первой половине года, Note — во второй.

Идеей "гнутых" гаджетов увлечены многие крупные игроки, включая Apple. Однако ближайшим преследователем корейцев считается Huawei, которая может показать такую модель в начале следующего года.

По данным СМИ, объем первой партии сгибаемых смартфонов Huawei будет очень небольшим: от 20 до 30 тысяч штук, или даже меньше. Однако китайцы и не планируют зарабатывать на этих устройствах деньги: идея состоит в том, чтобы обогнать Samsung, продемонстрировать свои технологические возможности, привлечь внимание отрасли и добится освещения со стороны СМИ.