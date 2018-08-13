В Китае прошла презентация флагманского смартфона OPPO R17. Новинка располагает 6,4-дюймовым экраном с "челкой" каплевидной формы — более узкой, чем у её предшественника, — встроенным под дисплей дактилоскопическим сенсором, а также 8 гигабайтами оперативной памяти.

Как отмечает Gizmochina, Oppo решила не устраивать отдельную конференцию, анонсировав устройство в китайской соцсети Weibo. На официальном сайте производителя перечислены только самые основные спецификации R17.

В частности, не упомянут тип используемого процессора — указано лишь, что чипсет изготовлен по 10-нм техпроцессу. Предположительно, в R17 установлена платформа Snapdragon 670, которую Qualcomm представила на прошлой неделе. Эта система-на-чипе оснащена интегрированным процессором нейросетевых вычислений Hexagon 685 (как у флагманской платформы Snapdragon 845), 8-ядерным чипом Kryo 360 с частотой до 2 ГГц и графикой Adreno 615. Пиковая скорость скачивания LTE-модема X12 — до 600 Мбит/с.

Как утверждают в OPPO, "бесконечный" дисплей R17 покрывает 91,5% лицевой площади. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Спереди установлена 25-мегапиксельная селфи-камера с ИИ-функциями, сзади — двойная "умная" камера. Конфигурация датчиков не разлагашается.

Емкость батареи — 3500 мАч, заявлена поддержка технологии быстрой зарядки VOOC. Работает смартфона на ColorOS 5.2.

Дата релиза R17 не уточняется. Как ожидается, на китайском рынке новинку начнут продавать 23 августа, а стоить она будет 3000 юаней, или примерно $440.