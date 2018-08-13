Инженеры Google работают над возможностью запуска операционной системы Windows 10 на недорогих хромбуках. Новая функция Campfire окажется эквивалентом утилиты Boot Camp на "маках": она позволит легко и быстро переключаться между Chrome OS и ОС Microsoft.

По сообщению ресурса XDA Developers, пользователи смогут перейти режим Alt OS и установить альтернативную ОС всего одной командой. Им не придется утруждать себя перепрошивкой хромбука или активировать опасный режим разработчика (Developer Mode), который отключает ряд защитных функций, например механизм безопасной загрузки (Verified Boot).

В исходном коде Google упоминаются варианты имплементации Campfire для различных устройств, поэтому мультизагрузка не будет ограничена одними лишь Pixel-ноутбуками. Тем не менее, далеко не все устройства с Chrome OS получат эту функцию: потребуется лэптоп с объемом памяти не менее 40 гигабайт (30 ГБ — для "десятки", оставшиеся 10 ГБ — для Chrome OS).

У многих хромбуков емкость памяти, как правило, не превышает 32 ГБ. Так что запустить Windows 10, например, на Acer C720 2013 года выпуска с 16 ГБ памяти не получится.

Функцию Campfire могут представить на следующей "железной" презентации Google, которая намечена на 4 октября. Также ожидается анонс смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, зарядной док-станции Pixel Stand и нового ноутбука Pixel.