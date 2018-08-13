Суверенный фонд Саудовской Аравии выразил готовность выкупить акции производителя электрокаров Tesla, находящиеся в свободном обращении. Факт ведения переговоров с представителями саудовского фонда подтвердил глава компании Илон Маск.

Как написал бизнесмен в официальном блоге, он обсуждает идею сделать Tesla частной уже как два года. За это время Cуверенный фонд Саудовской Аравии "обращался ко мне множество раз", сообщил Маск.

Впервые саудовцы обратились к предпринимателю в начале 2017 года "из-за важной необходимости диверсифицировать нефтяной бизнес". Саудовский фонд, который уже владеет около 5% бумаг Tesla, обладает "более чем достаточным капиталом, чтобы закрыть такого рода сделку". При этом Маск утверждает, что у него запланирован ряд встреч с другими инвесторами.

7 августа Маск написал, что хочет выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. В результате цена бумаг поднялась с 340 до $370. С учетом доли самого предпринимателя, полный выкуп компании может обойтись в $65–70 миллиардов. Сам Маск считает эту оценку завышенной, поскольку существующие инвесторы Tesla, скорее всего, захотят сохранить свои доли.