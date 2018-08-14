Многие сервисы Google на Android-устройствах и iPhone хранят информацию о передвижении пользователей — даже если функция отслеживания отключена. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенные информагентством Associated Press. Сделанные журналистами выводы подтвердили ученые из Принстонского университета (США).

Такие приложения, как "Карты Google", делают моментальный снимок того, где находится пользователь при запуске программы, игонируя его настройки приватности. Местоположение пользователей также выдают автоматические ежедневные обновления с прогнозом погоды на Android-смартфонах. "И некоторые поисковые запросы, которые не имеют ничего общего с геолокацией, например 'шоколадные печенья' или 'научные наборы для детей', определяют широту и долготу — с точностью до квадратного фута, — и сохраняются в ваш аккаунт Google", — заявляют в AP.

Журналисты уличают Google во лжи. Даже если функция записи геолокации отключена в настройках, некоторые приложения поисковика автоматически ставят отметку о местоположении пользователя, не спрашивая у него разрешения. На сайте поддержки Google утверждается, что если пользователь отключил доступ к геолокационным данным, никаких записей в историю его передвижений не производится.

В AP говорят, что Google может нарушать приватность владельцев около 2 миллиардов Android-устройств и сотен миллионов обладателей "айфонов" по всему миру, которые пользуются картами или поиском Google.

В компании с обвинениями не согласны. "Google может использовать геолокацию для улучшения опыта людей", — говорят представители поисковика, заявляя, что "мы предоставляем четкое описание этих инструментов, и даем полноценные средства управления, так чтобы люди могли включить или выключить их, и удалить свою историю в любое время".