Исследователи из Университета Дрекселя разработали алгоритм, позволяющий отличить одного программиста от другого. Сравнения ведется по 50 признакам, при этом распознается не только стиль отдельных строк кода, но и то как было построено иерархическое древо всей программы.

Интересно, что алгоритм может определить его создателя не только по тексту программы, но и взяв за основу уже скомпилированный код по сути набор нулей и единиц, которые на первый взгляд не несет отпечатка индивидуальности программиста. Это как если перевести текст с использованием Google Translate и по переводу установить авторство первоначального текста. Точность определения поражает – в зависимости от размера выборки, она составляет от 83 до 96%. Подробности – в программе Вести.net.