Хакеры смогли взломать "умную" колонку Amazon Echo. И хотя эти самые хакеры не настоящие, в их роли выступили сотрудники подразделения, отвечающего за кибербезопасность крупнейшей китайской компании Tencent, наверно это первый задокументированный случай взлома подобных устройств. О подробностях своего эксперимента китайцы поведали на крупнейшей хакерской конференции DEFCON. Назвали свой доклад громко: "Взламывая умные колонки, мы вас слушаем".

Сразу договоримся, что повторить эту процедуру неподготовленному человеку вряд ли удастся, так что называть эту уязвимость массовой угрозой пока вряд ли стоит. Правда еще до своего доклада сотрудники Tencent поставили о ней в известность Amazon и дыра в коде была ликвидирована.

А вот Google следит за вашим местоположением хотите вы этого или нет. Как выяснили исследователи из Принстонского Университета простой отказ от предложения отследить ваше местоположение при включении Google Maps не является 100% гарантией того, что Ваши точные координаты не будут сохранены или переданы третьим лицам. Подробности – в программе Вести.net.