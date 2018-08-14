Разработчик чипов для обработки графики и нейросетевых вычислений, компания Nvidia, представила новую архитектуру своих процессоров: Turing. Процессоры содержат выделенный блок под названием RT Core, обеспечивающий трассировку лучей.

Трассировка лучей позволяет формировать исключительно реалистичные эффекты освещения, однако крайне требователен к ресурсам, поэтому ранее графические ускорители не могли осуществлять ее в реальном времени.

В Nvidia называют Quadro RTX, использующий чип с архитектурой Turing, "первым в мире графическим ускорителем с трассировкой лучей". По мнению представителей компании, это ее самый значимый технологический прорыв с момента выпуска ядер CUDA в 2006-м.

Устройства на основе Quadro RTX предназначены не для игр, а для использования в профессиональных рабочих станциях. На это прозрачно намекает цена: например, карта Quadro RTX 8000 в момент выхода на рынок в конце 2018-го будет стоить около 10 000 долларов. Интерфейс NVLink позволит объединять карты в вычислительные массивы.

Ускоритель оснащается 48 ГБ видеопамяти GDDR6, чипом с 4608 ядрами CUDA и 576 Tensor-ядрами. Производительность модуля трассировки лучей производитель оценивает в 10 "гигалучей" в секунду, а вычислительную мощь ускорителя в целом — в 16 терафлопс. Cтандарт VirtualLink позволит подключать к картам с новым чипом VR-шлемы одним единственным кабелем USB-C.

Анонс архитектуры Nvidia Turing и графических ускорителей на ней состоялся на SIGGRAPH — конференции для профессионалов компьютерной графики. Одижается, что на следующей неделе, в ходе конференции Gamescom Nvidia представит и игровые решения, использующие новую архитектуру.