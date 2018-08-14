Социальная сеть "Одноклассники", принадлежащая Mail.Ru Group, запустила новую функцию: массовые голосовые и видеозвонки, в которых одновременно могут принимать участие до 100 пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Для того, чтобы начать такой звонок, необходимо сначала позвонить одному собеседнику, затем в чат можно добавить других участников из списка друзей в соцсети. Каждый из подключившихся пользователей также может подключать к общению своих друзей.

Реализованы групповые звонки при помощи самостоятельно разработанной в компании двойной адаптивной технологии, задействующей искусственный интеллект. В момент начала звонка соединение устанавливается непосредственно между пользователями, т.к. подобное подключение происходит быстрее всего. Однако затем, при подключении к видеочату новых участников и пропорциональном росте нагрузки, оценивающая состояние сети и полосу пропускания каждого пользователя нейросеть может перенаправить видеозвонок через сервер.

Сервис динамически перераспределяет полосу пропускания: видео наивысшего качества будет передаваться от того участника, который говорит в данный момент, а неактивные пользователи будут переводиться, пока от них не поступает никакой звуковой информации, в режим голосового звонка.

Воспользоваться видеочатом можно через сайт соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. В "Одноклассниках" обещают вскоре интегрировать в видеозвонки поддержку чатов, чтобы во время "живого" общения можно было обмениваться сообщениями, изображениями или файлами.