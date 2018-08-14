Лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind создала систему на основе машинного обучения, которая анализирует 3D-снимок сетчатки, диагностирует свыше 50 глазных заболеваний и рекомендует пациенту необходимое лечение. Со своими задачами новая разработка справляется не хуже профессионального офтальмолога, сообщает The Verge.

Система была создана DeepMind при участии исследователей Университетского колледжа Лондона и докторов Мурфилдской клиники (Великобритания) — самого крупного центра глазных болезней в Европе. В её основе лежат методы глубинного обучения, когда компьютерная программа ищет закономерности в больших структурах данных, обучается на примерах и решает по аналогии другие задачи.

Алгоритмы DeepMind обучались на более чем 15 тысячах 3D-изображений, полученных по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) — популярного метода исследования структуры глазной ткани. Данные для анализа предоставили около 7500 пациентов. Кроме снимков, ИИ-системе "скормили" диагнозы врачей.

В результате программа научилась самостоятельно анализировать строение сетчатки, выявлять десятки самых распространенных глазных болезней и ставить диагнозы. На тестах, когда решения ИИ сравнивались с диагнозами группы из восьми врачей, их рекомендации совпадали в 94% случаев.

Систему могут начать применять в клиниках уже в ближайшие несколько лет. Она поможет ускорить процесс диагностики и выявить заболевания на самых ранних стадиях.