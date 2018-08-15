Компания Apple, вероятно, работает над поддержкой многопользовательского режима для голосового ассистента Siri. Как указывает патент, выданный разработчику на этой неделе, новая функция позволит системе распознавания голоса "узнавать" того или иного человека и выполнять его поручения.

Siri уже способна понимать, что с ней говорит "хозяин", но не видит разницы между посторонними людьми. Новая система идентификации смогла бы распознавать голоса отдельных пользователей и давать им персонализированные ответы. Например, обладатель устройства мог бы ограничить другим пользователям доступ к календарю, сообщениям и некоторым другим функция "айфона", чтобы сохранить свою информацию конфидкенциальной.

Патент предполагает, что Siri сможет создавать целые речевые модели из слов и фраз, которые употребляет тот или иной человек, и запоминать, какими приложениями он предпочитает пользоваться. Так ассистентка смогла бы лучше адаптироваться к привычкам каждого пользователя, пишет Apple Insider.

Возможность создавать профили для членов семьи и друзей стала бы ценным дополнением к смарт-колонке HomePod. Сейчас это устройство слушается команд любого, кто к нему обращается.