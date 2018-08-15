Siri научится распознавать людей по голосу. Согласно недавно поданной патентной заявке голосовой помощник Apple может получить многопользовательскую поддержку, а это значит, что фраза "Привет, Siri!" сказанная прохожим не приведет к активации вашего телефона или того хуже, пришедшие в гости друзья по голосовой команде не смогут попросить прочесть ваши смс.

Нововведение позволит устанавливать отдельные голосовые профили и привязывать их к определенным действиям. Система выучит словарь и предпочтения конкретного пользователя и на команду: "Поставь мою любимую музыку" включит композицию, отвечающую именно его вкусам. Также можно поставить блокировки, к примеру запретить отдельным людям получать доступ к тем или иным приложениям.

А теперь к другим новостям. "Одноклассники" запустили групповые звонки с подключением до 100 собеседников и похоже соцсеть решила побить все мыслимые и немыслимые рекорды конференцсвязи. Позиционируется это все в качестве средства общения больших компаний или семей. Подробности – в программе Вести.net.