Группа из десяти сооснователей и первых сотрудников одного из самых популярных в мире сервисов онлайн-знакомств Tinder подала иск к нынешним его владельцам — InterActiveCorp и ее "дочке" Match Group. Истцы утверждают, что корпорации намеренно манипулировали оценкой Tinder, чтобы снизить платежи ключевым сотрудникам по их опционам на акции, а также реструктурировали компанию таким образом, чтобы отказать им в выплатах.

В результате реализации того, что экс-сотрудники Tinder называют мошеннической схемой, они в общей сложности недосчитались миллиардов долларов, на которые имеют право претендовать как создатели одного из самых популярных и быстро развивающихся продуктов в IT-индустрии. Об этом сообщает Recode.

Среди истцов сооснователи Tinder Шон Рэд, Джастин Матин и Джонатан Бадин. Они утверждают, что между IAC и сотрудниками были заключены в письменном виде договоренности, по которым в 2017-м, 2018-м, 2020-м и 2021-м годах Tinder должен был быть оценен, а сотрудникам — предоставлена возможность воспользоваться своими опционами исходя из этой оценки. Вместо этого Tinder встроили в структуру Match Group, занизив, таким образом, его оценку.

В иске говорится, что c целью занизить оценку Tinder IAC фальсифицировала финансовую информацию, лгала о темпах роста пользовательской базы сервиса и намеренно задерживала внедрение новых прибыльных для компании функций, таких как Tinder Gold. Свои потери от действий новых владельцев Tinder истцы оценили в 2 млрд долларов.