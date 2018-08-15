В 2020 году компания Apple может выпустить очки дополненной реальности, а еще через три–пять лет — собственный автомобиль "Apple Car". Такое заявление сделал аналитик TF Securities Мин-Чи Куо, который весьма редко ошибается относительно планов производителя i-устройств.

Фирма Тима Кука находится в поиске нового прорывного продукта, чтобы подобраться к стоимости в $2 триллиона. Оценки в триллион — столько не стоила ни одна компания в истории — Apple достигла в этом месяце. "Сервисы, дополненная реальность, Apple Car приблизят Apple к следующему триллиону рыночной капитализации", — сообщает Business Insider со ссылкой на аналитическую записку Куо, адресованную инвесторам.

"Яблочные" очки, накладывающие виртуальную картинку поверх объектов из реального мира, приведут к созданию нового типа пользовательского интерфейса — как однажды сделал iPhone с мультитач-экраном. AR-устройство, которое, "скорее всего, запустят в 2020 году", будет обладать "революционным интерфейсом нового поколения", которое приведет к преображению интерфейса существующих продуктов Apple, сказал Куо.

Кроме того, очередным "звездным продуктом" компании может стать автомобиль Apple Car. По мнению эксперта, Apple тесно интегрирует свои сервисы в "умную" машину, а её релиз произойдет 2023–2025 году.

Apple в самом деле уделяет технологиям дополненной реальности самое пристальное внимание. Этим летом, например, компания обновила ARKit — платформу дополненной реальности, которая упрощает разработку AR-приложений. Она лучше проецирует виртуальные объекты на стены и двери, а также нестандартные поверхности, например на круглый стол, делает 3D-объекты более реалистичными и неподвижными, и лучше распознает лица людей.

По данным СМИ, также Apple активно развивает проект Project Titan, направленный на разработку технологий для "умных" машин. С прошлого года фирма тестирует на дорогах Калифорнии внедорожники Lexus RZ450h, обвешанные разнообразными датчиками. Тем не менее, Apple никогда не раскрывала масштабов своих автомобильных амбиций.