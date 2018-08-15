Компания "Яндекс" намерена объединить разрозненные сервисы для путешественников — по поиску отелей, туров, расписаний и билетов на поезда — в единую платформу. Над перезапуском "Яндекс.Путешествий" работает экс-гендиректор Ozon.travel Дмитрий Яковлев, перешедший в компанию в мае.

"Мы продолжим действовать в рамках модели метапоиска, то есть формировать цены на услуги и непосредственно оформлять документы продолжат наши партнеры — профессионалы рынка, — цитирует Яковлева "Коммерсант". — А мы продолжим быстро и качественно искать релевантные предложения по выгодной цене".

По словам менеджера, единая площадка для путешественников предусматривает переход на общую IT-платформу. Это даст пользователям ряд новых возможностей, включая личный кабинет, записную книжку пассажира, уведомления о статусе рейса, рекомендации, советы в путешествиях и так далее. Сроки перезапуска "Яндекс.Путешествий" Яковлев не уточнил.

Как много компания зарабатывает на туристических сервисах сейчас, неизвестно. Яковлев заявил, что самым успешным сервисом этого направления являются "Яндекс.Авиабилеты", но конкретных показателей не раскрыл.

Яковлев возглавил Ozon.travel в 2013 году. В результате компания стала одним из крупнейших агентств для путешественников в России, а её оборот вырос с 6,3 миллиарда рублей в 2012 году до 23,7 миллиарда в 2017-м.