В течение ближайшего десятилетия алгоритмы машинного обучения и облачные технологии преобразят мир финансов. Вместе с этим широкое внедрение искусственного интеллекта угрожает стабильности мировой финансовой системы, предупредили эксперты на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

ИИ несет выгоду потребителям: он автоматизирует инвестирование и другие услуги, а также упростит некоторые сложные продукты и инструменты, например для управления личными финансами. В то же время высокие технологии могут нарушить баланс на рынке, позволив игрокам, первым взявшим на вооружение ИИ-алгоритмы, опередить конкурентов. Об этом говорится докладе, составленном при участии десятков финансистов и лидеров отрасли.

Еще одна угроза — кибербезопасность. "Динамика машинного обучения создает сильный стимул к объединению бэк-офиса, — говорит главный автор доклада, руководитель направления ИИ в Проекте финансовых услуг при ВЭФ Джесси Макуотерс. — Более объединенный мир уязвимее с точки зрения кибербезопасности, а также создает риск концентрации".

В докладе поднимаются и другие проблемы, связанные с ИИ. Как говорит Макуотерс, важно учитывать и такой фактор, как предвзятые алгоритмы, которые могут дискриминировать определенные группы людей. По этой причине финансовым компаниям не следует слишком сильно полагаться на автоматизированные компьютерные программы и увольнять персонал.

Кроме того, с проникновением новых технологий IT-компании станут теснее связаны с банковскими организациями — во многом из-за их экспертизы в сфере ИИ и доступа к данным потребителей, сказали в ВЭФ.

Этот процесс мы уже можем наблюдать: в начале месяца СМИ сообщили, что Facebook обратилась к ряду крупнейших банков США с предложением о сотрудничестве, запросив у них финансовую информацию пользователей, включая данные об операциях по картам и состоянии счетов. Эту информацию компания может использовать для оказания новых услуг посредством Facebook Messenger.