Компания Google анонсировала "облегченную" версию Android 9 (Pie) — операционной системы, которая ранее в этом месяце стала доступна на смартфонах Pixel, Pixel 2 и Essential Phone. До других устройств она доберется этой осенью.

Под редакцией Go выпускается специальная, упрощенная версия ОС, которая оптимизирована под слабые смартфоны и планшеты с малмым объемом "оперативки" и встроенной памяти. Лайт-версия Android поставляется "чистой" — без ненужных программ, интерфейсных надстроек и оболочек, регулярно обновляется и обладает поддержкой сервиса Google Play Protect, отвечающего за безопасность пользовательских данных и приложений.

Go-версия Android нацелена на новичков, у которых раньше никогда не было смартфона, и на пользователей с развивающихся рынков, для которых аппараты на полноценной ОС стоят слишком дорого. Как говорят в Google, спецредакция Android 9 Go "похудеет" на 500 мегабайт. Это значит, что на смартфоне с 8 ГБ памяти останется вдвое больше свободного места (5,5 ГБ), чем на устройстве с "обычной" Android 9 (2,5 ГБ) и таким же объемом накопителя.

Кроме того, на Go-смартфоны устанавливаются "экономные" версии приложений Google, включая "Ассистента", "Карты", and YouTube. "Сообщения Android" (Android Messages), например, занимают на 50% места.

С момента выхода первой версии на Android Go работает свыше 200 устройств в 120 странах. До конца года новые модели хотят выпустить более 100 производителей, сказали в компании.