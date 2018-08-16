Компания Sidewalk Labs, входящая в состав холдинга Alphabet, рассказала подробности о проекте Quayside, предусматривающего возведение футуристического квартала на восточной набережной Торонто. Как сообщил директор по строительным инновациям Sidewalk Карим Халифа, "цифровой город" будет практически целиком построен из многослойных клееных деревянных панелей — экологичных, но дешевых в производстве.

По словам Халифа, применяемые ими пиломатериалы огнестойки и практически так же прочны, как сталь или бетон. Если городские власти примут идею, Sidewalk окажется самой крупной в мире застройкой (около 280 тысяч квадратных метров), применяющей высокотехнологичную древесину.

Думают в Sidewalk и над тем, каким образом следует спроектировать улицы, чтобы сделать их удобными для самоуправляемых автомобилей, велосипедистов и пешеходов.

При этом снег не должен застаиваться на дорогах, а ветра должны блокироваться, чтобы жители проводили больше времени на улице.

Проект "умного" района подразумевает строительство около 3 тысяч апартаментов, в том числе 50-этажных зданий. Эта инициатива, однако, должна быть согласована с чиновниками: сейчас законы Торонто запрещают возводить деревянные постройки выше шести этажей. К 2021 году ограничение должны ослабить до 12 этажей.

Sidewalk обязалась потратить на проект около $50 миллионов. "Дочка" Alphabet обещает создать место, которое "поощряет инновации вокруг энергетики, переработки отходов и других экологических проблем для защиты планеты; место, которое предоставляет разнообразные варианты общественного транспорта, более доступного, безопасного и удобного, чем частный автомобиль; место, которое принимает адаптирующиеся к новым условиям здания и новые методы строительства, чтобы сократить стоимость жилья и аренду торговых площадей" и так далее.

Концепция "умного" города направлена на то, чтобы улучшить качество жизни граждан. В рамках этой инициативы возникают передовые технологии, призванные сделать общественный транспорт более эффективным, внедрить полуавтоматические системы переработки мусора, улучшить качество вдыхаемого воздуха, уменьшить число пробок, динамически изменяя режим работы светофоров, а также сократить уровень преступности, отправляя в полицию информацию о звуках, похожих на выстрелы.