Учащийся старших классов одной из школ Австралии неоднократно взламывал серверы Apple на протяжении некоторого времени, за которое успел скачать 90 гигабайт конфиденциальных файлов. 16-летний подросток неким образом завладел ключами авторизации, которые позволили ему попасть во внутреннюю систему Apple.

В целях следствия личность взломщика не раскрывается, но его имя широко известно в хакерском сообществе. Чтобы остаться незамеченным, школьник пользовался VPN-подключением и другими инструментами, однако Apple смогла вычислить его по серийному номеру "макбука".

Когда компания обнаружила несанкционированный доступ, она сообщила об этом в ФБР, после чего к расследованию подключилась Федеральная полиция Австралии. В результате международной операции были изъяты смартфон, жесткий диск и два ноутбука, серийные номера которых совпали с теми, что использовались для входа на серверы Apple.

Школьник уже признал себя виновным, приговор ему огласят в сентябре, пишет The Age. По словам его юриста, подросток совершал атаки, "поскольку был большим поклонником компании" и надеялся получить там работу.