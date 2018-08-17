Приложения Google действительно продолжают фиксировать координаты пользователя даже тогда, когда запись истории местоположений отключена в настройках. Теперь это признала сама компания, исправив соответствующим образом описание функции на своем сайте.

В начале недели информагентство Associated Press опубликовало расследование, в котором демонстрировалось, как некоторые приложения поисковика автоматически фиксируют местоположение пользователя даже тогда, когда в настройках конфиденциальности запись координат в аккаунт Google отключена.

Журналисты утверждали, что Google может нарушать приватность владельцев около 2 миллиардов Android-устройств и сотен миллионов обладателей "айфонов" по всему миру, которые пользуются картами или поиском. В Google тогда отвергли все обвинения, сообщив, что "мы предоставляем четкое описание этих инструментов, и даем полноценные средства управления, так чтобы люди могли включить или выключить их, и удалить свою историю в любое время".

Однако в четверг, пишет Associated Press, текст на сайте поддержки Google изменился — то есть поисковик по сути признал, что "четким" описание того, как работает и отключается история местоположений, не было.

"С отключением истории местоположений места, которые вы посещаете, больше не будут сохраняться", — гласил первоначальный текст. Теперь там (речь идет об англоязычной версии справки) сказано: "Эта настройка не затрагивает другие службы местоположения на вашем устройстве". Также признается факт, что "некоторые данные о местоположении могут сохраняться в результате вашей активности в других сервисах, таких как Поиск или Карты".

C русскоязычной версией справки по управлению историей местоположений все еще забавнее — там сказано, что "эта статья предназначена для владельцев устройств Android 8.0 и более поздних версий". По статистике самой Google, на устройства с Android 8.0 и 8.1 приходится 12% суммарной пользовательской базы мобильной ОС. Далее в статье предлагаются ссылки, по которым можно узнать об особенностях настроек геолокации на устройствах с Android 4.1 — 4.3 (в сумме 3,6% пользовательской базы) и с iOS. Где получить соответствующую информацию остальным 84% владельцев Android-устройств — неясно.

Критики Google утверждают, что стремление поисковика постоянно отслеживать местоположение пользователей объясняется желанием максимизировать рекламные доходы: чем больше компания знает о пользователях, тем больше может брать с рекламодателей за максимально точное нацеливание их сообщений.

При этом Google юридически связана заключенным в 2011-м году на 20 лет соглашением с Федеральной комиссией по торговле США. В нем поисковик обязался не вводить пользователей в заблуждение касательно того, как они могут сохранить конфиденциальность. Годом позже компанию оштрафовали на 22,5 млн долларов за нарушение этого соглашения — она сохранила на iOS-устройства с браузером Safari файлы для отслеживания (куки) вопреки тому, что у пользователей это было запрещено настройками.