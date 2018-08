Компания Nokia объявила дату презентации "одного из самых долгожданных смартфонов". Как сообщается в твиттере, новинка будет показана в следующий вторник, 21 августа.

Предполагается, в этот день состоится анонс флагманского смартфона Nokia 9. Ему приписывают наличие процессора Snapdragon 845 и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Возможно, аппарат укомплектуют и OLED-дисплеем, а значит, новинка Nokia будет близка к Samsung Galaxy S9 и iPhone X не только по качеству картинки, но и цене.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm