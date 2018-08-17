Компания Nokia объявила дату презентации "одного из самых долгожданных смартфонов". Как сообщается в твиттере, новинка будет показана в следующий вторник, 21 августа.

Предполагается, в этот день состоится анонс флагманского смартфона Nokia 9. Ему приписывают наличие процессора Snapdragon 845 и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Возможно, аппарат укомплектуют и OLED-дисплеем, а значит, новинка Nokia будет близка к Samsung Galaxy S9 и iPhone X не только по качеству картинки, но и цене.

We are thrilled to bring you the Nokia smartphones event for one of the most awaited phones on Tuesday 21st August. Stay tuned for more! #Nokiamobile #BringItOn pic.twitter.com/LXgnzguDvm — Nokia Mobile (@Nokiamobile) 16 августа 2018 г.

Судя по спецификациям, оказавшимся в Сети весной, "девятку" укомплектуют тремя объективами с оптикой Zeiss, окруженными отделкой из 18-каратного золота. В качестве основного выступит 41-мегапиксельный широкоугольный датчик с размером пикселя 1,4 мкм, оптической стабилизацией изображения и апертурой от f/1.5 до f/2.4.

Роли вспомогательных играют 20-мп телефотообъектив (OIS, f/2.4) с возможностью 4-кратного оптического зума, а также 9,7-мп монохромный дачтик. Камера будет дополнена ксеноновой и светодиодной вспышками (как у вышедшей в 2012-м 41-мегапиксельной Nokia 808 PureView).

Над экраном Nokia 9 разместится 21-мп фронтальная камера с диафрагмой f/1.8, также с оптикой Zeiss. В смартфон установят 8 гигабайт оперативной памяти, 256 ГБ встроенной и несъемный аккумулятор на 3900 мАч.