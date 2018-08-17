В результате атак, совершенных 16-летним австралийцем на компьютерные системы Apple, данные пользователей не были скомпрометированы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

В Apple утверждают, внутренняя служба безопасности "обнаружила несанкционированный доступ, пресекла его и сообщила об инциденте правоохранительным органам". "Мы… хотим заверить наших клиентов, что их личные данные в ходе инцидента ни разу не были скомпрометированы", — сказали в пресс-службе.

Об атаке на серверы Apple накануне сообщили австралийские СМИ. Как написало местное издание The Age, старшеклассник из Мельбурна на протяжении года неоднократно проникал во внутреннюю сеть компании — за это время он успел скачать 90 гигабайт конфиденциальных файлов. Украденную информацию тинейджер складывал в папку с названием hacky hacky hack. Своим поступком взломщик хвастался друзьям в WhatsApp.

Чтобы остаться незамеченным, школьник пользовался VPN-подключением и другими инструментами, однако Apple смогла вычислить его по серийному номеру "макбука". Когда компания обнаружила несанкционированный доступ, она сообщила об этом в ФБР, после чего к расследованию подключилась Федеральная полиция Австралии. В результате международной операции были изъяты смартфон, жесткий диск и два ноутбука, серийные номера которых совпали с теми, что использовались для входа на серверы Apple.

Подросток признал себя виновным, суд над ним состоится 20 сентября. По словам его юриста, юноша совершал атаки, "поскольку был большим поклонником компании" и надеялся получить там работу.