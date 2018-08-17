Сотрудники Google устроили очередную акцию неповиновения и протестуют против предполагаемого возвращения компании на китайский рынок. Речь идет о проекте Dragonfly, двух Android-приложениях: новостном и поисковом, которые Google предположительно делает для рынка Поднебесной.

По неофициальным данным разработка ведется в тесном сотрудничестве с китайскими властями. Приложения будут выдавать отфильтрованные, цензурированные результаты, то есть фактически Google принял правила игры на этом огромном, но закрытом рынке. Правила из-за которых в 2010 году из-за массированной атаки на серверы компании и взлома переписки китайского диссидента Google ушел из Китая. Сейчас там не работают фактически все его сервисы.

После того как стало известно о Dragonfly международные правозащитные организации и сотрудники самого IT-гиганта развернули кампанию протеста, упирая на то, что действия Google не только идут вразрез с принципами открытости, но и нарушают права человека.

А теперь к другим новостям. Производители видеокарт начали нести убытки. Падение прибыльности и как следствие интереса к майнингу криптовалют привело к значительному снижению спроса. Подробности – в программе Вести.net.