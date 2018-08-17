Asus представила на российском рынке лэптоп заявив его в качестве "самого тонкого игрового ноутбука в мире". Новинка — Zephyrus S (GX531) — выйдет под принадлежащим компании брендом Republic of Gamers (ROG).

Толщина корпуса устройства — от 14,95 до 15,75 мм, что на 12% меньше его предшественника Zephyrus (GX501). Максимальная конфигурация ноутбука предусматривает 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q.

Его IPS-матрица охватывает 100% цветового пространства sRGB, а время отклика составляет 3 мс. Размер экрана — 15,6 дюйма, частота обновления – 144 Гц.

Охлаждает новинку активная аэродинамическая система. "При поднятии крышки в корпусе открывается зазор для поступления воздуха. Ширина зазора, проходящего через всю тыльную сторону корпуса, составляет 5 мм, при этом сила воздушных потоков увеличивается на 22% по сравнению с обычными ноутбуками, — объяснили в Asus. — Расположение клавиатуры в передней части корпуса позволяет эффективнее охлаждать всю систему".

К прочим достоинствам аппарата относятся настраиваемая светодиодная подсветка Aura Sync, интеллектуальный усилитель для двух фронтальных динамиков и модуль Wi-Fi 802.11ac второго поколения (Wave 2) со скоростью подключения свыше 1 гигабита в секунду. Имеются порты Type-C и полноразмерный HDMI 2.0.

В России Zephyrus S начнут продавать в октябре. Стартовая цена — около 160 тысяч рублей.