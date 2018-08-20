Стали известны точные сроки отмены внутрисетевого роуминга в поездках по России ведущими российскими сотовыми операторами. На выравнивании стоимости всех предоставляемых услуг для абонентов вне зависимости от того, находятся они в "домашнем" регионе или путешествуют по России, настаивала Федеральная антимонопольная служба.

Уже с сегодняшнего дня от внутрисетевого роуминга отказывается "Вымпелком" (использует бренд "Билайн") — для клиентов компании все входящие звонки станут бесплатными даже за пределами региона подключения услуги, вне зависимости от тарифного плана. Об этом сообщает ТАСС.

МТС реализует аналогичное решение с 30 августа, правда, в комментарии для "Газеты.Ru" пресс-секретарь оператора Алексей Меркутов говорил, что отмена платы за входящие в поездках коснется "абонентов всех самых популярных тарифных планов" — то есть тарификацию на конкретном тарифе неплохо уточнить заранее. В "МегаФоне" плату за входящие в роуминге по России отменят с 1 сентября, а в Tele2 — "к 31 августа".

Российское антимонопольное ведомство спорило с ведущими сотовыми операторами из-за оплаты услуг во внутрисетевом роуминге больше года — с июля 2017-го. Тогда ФАС вынесла предупреждение всем четырем лидерам рынка, требуя ликвидировать разницу в ценах в зависимости от региона пребывания. В марте против МТС, "МегаФона" и "Вымпелкома" были возбуждены дела в связи с неисполнением требований ФАС.

Подорожают ли услуги связи из-за того, что операторов вынудили отменить наценки в роуминге — пока не ясно. "Ведомости" приводят оценку гендиректора "ТМТ консалтинга" Константина Анкилова, согласно которой в 2017-м "большая четверка" в сумме заработала на таких наценках 30 млрд рублей. В "Вымпелкоме" ТАСС заявили, что "радикальных" ценовых изменений не планируют, хотя отмена доплат во внутрисетевом роуминге потребовала от оператора "определенных усилий, в том числе, финансовых".

По мнению аналитика SOVA Capital Ltd. Александра Венгаровича, операторы могут попытаться восполнить выпадающие доходы, повышая цены в тех регионах, где они исходно были ниже, "подтягивая" их к уровню "богатых" регионов. Также "большая четверка" может активизировать продвижение дополнительных услуг. Впрочем, серьезного влияния отмены внутрисетевого роуминга на выручку в отрасли не ждут.