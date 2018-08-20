44 миллиона долларов готово выделить министерство обороны США через DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов) на разработку нового, защищенного от взлома мобильного мессенджера. Об этом пишет со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания материалы тендера Russia Today.

"Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) ищет предложения по осуществлению инновационных исследований в области шифрования и обфускации сообщений с целью создания мобильной системы связи, которая будет обеспечивать анонимность, обладать устойчивостью перед атаками и всецело функционировать в пределах сетевой среды", — сказано в описании нужного Пентагону приложения.

Сервис должен гарантировать полную конфиденциальность и целостность передаваемых данных, а также сохранять в секрете личность пользователя. Кроме того, система должна успешно противостоять взлому даже тогда, когда к одному из ее узлов получили доступ злоумышленники.

Наконец, приложение должно уметь полноценно работать в защищенных компьютерных сетях, полностью изолированных от Интернете. Предполагается, что разработка программы и ее клиента для ОС Android может продлиться до 2023-го года.