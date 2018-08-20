Крупнейшая игровая платформа Steаm запустила портал Steam TV. Все отраслевые издания сразу расценили это как повторную попытку Steam выйти на рынок стриминга игр.

Очевидно Steam постарается потеснить с этого рынка лидера сервиса Twitch, благо на этом рынке есть за что побороться. Например, только финальную игру турнира по игре Dota 2 в прошлом году одновременно в прямом эфире посмотрели почти 5 млн человек по всему миру, а общее количество просмотров исчисляется десятками миллионов. Для тех кто не очень сведущ в игровых перипетиях, Twitch это платформа, позволяющая транслировать в реальном времени умение прохождения тех или иных игр, а также проводимые по ним турниры.

У Twitch продуманная модель монетизации сервиса, позволяющая игрокам зарабатывать либо на подписках на свои каналы, либо через отчисления от показа рекламы. Подробности – в программе Вести.net.