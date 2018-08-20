Компания Sony в картинках рассказала, почему обновления операционной системы Android настолько медленно добираются до смартфонов. На инфографике, опубликованной в официальном блоге производителя, можно проследить весь путь, который очередная прошивка преодолевает к устройствам.

"Мы всегда стремимся к кратчайшим срокам 'выкатки' апдейта: со дня анонса Google до того момента, как он доберется до вашего смартфона, — сказали в компании. — И крайне важно, чтобы у инженеров Sony было достаточно времени на внедрение всех улучшенных функций и тестирование устройств для соответствия нашим высоким стандартам качества".

Процесс обновления начинается с того, что за несколько недель до официального релиза новой версии Android инженеры получают от Google комплект для разработчиков. Далее закладываются основы: в Sony подготавливают код, оптимизируют платформу, убеждаются в совместимости с разным "железом", после чего добавляют собственные кастомизации интерфейса, фирменные сервисы и приложения, проверяют работоспособных всех основных функции устройства, включая звонки и отправку сообщений.

Затем Sony тщательно испытывает прошивку: сначала ошибки ищет внутренняя команда тестировщиков, после эту задачу поручают добровольцам за пределами компании. В рамках следующего этапа прошивку проверяют на соответствие стандартам и корректность работы в сетях операторов. После финального релиза работа не заканчивается: в Sony продолжают изучать отзывы на форумах техподдержки и сообщения в социальных сетях, устранять вскрывшиеся ошибки.

На флагманские модели Xperia новую версию Android начнут "накатывать" уже совсем скоро. В ноябре, пообещали в Sony, Android 9 (Pie) получат Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, Xperia XZ Premium, XZ1 и XZ1 Compact. На XA2, XA2 Ultra и XA2 Plus апдейт установят "в начале 2019 года".