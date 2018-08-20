Компания Logitech анонсировала свою первую компьютерную мышь вертикального форм-фактора — MX Vertical Advanced Ergonomic Mouse. Как утверждает производитель, пользоваться таким манипулятором удобнее: ладонь человека развернута под углом 57°, что обеспечивает более комфортное положение кисти — как при рукопожатии.

Конструкция MX Vertical обеспечивает более естественное положение руки, на 10% снижает нагрузку на мышцы и уменьшает давление на запястье, говорят в Logitech. Колесико прокрутки и кнопки находятся на правой стороне. Для большого пальца отведена специальная подставка.

Новинка Logitech несколько крупнее и тяжелее, чем обычная мышка: 78,5 мм x 79 мм x 120 мм, вес — 135 граммов. Хват удобен, но из-за непривычных габаритов иногда приходится двигать всей рукой, а не только запястьем, пишет Джефф Данн из Ars Technica. Кроме того, если вы держите свой локоть ниже уровня стола и поднимаете его вверх, "у вас, вероятно, появятся боли в запястье, несмотря ни на что", поделился опытом журналист. Многим людям, возможно, будет удобно пользоваться вертикальной мышкой стоя, а не в сидячем положении.

Чувствительность оптического датчика MX Vertical — 400–4000 точек на дюйм (dpi). В программе Logitech Options можно настроить скорость и точность движения курсора.

К компьютеру (Windows 7, 8, 10 и выше, macOS X 10.13.6 и более поздних версий) манипулятор подключается посредством зарядного кабеля USB-C, приемника Logitech Unifying или Bluetooth. Полной батареи (240 мА·ч) хватит на 4 месяца использования. Если заряжать мышку минуту, она сможет "прожить" 3 часа.

В США новинку можно предзаказать за $99,99. Старт поставок намечен на сентябрь.