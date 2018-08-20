В течение трех следующих лет Tesla может выпустить новую, более доступную модель электрического автомобиля, чем "народный" хэтчбек Model 3. Возможность, что цена на электрокары упадет до $25 тысяч, допустил глава компании Илон Маск в беседе с видеоблогером Маркусом Браунли.

По словам предпринимателя, такому сценарию должны поспособствовать несколько факторов: технологические инновации, наращивание производственных мощностей, спрос, а также если сотрудники Tesla будут "работать по-настоящему усердно".

Первой машиной автоконцерна, ориентированной на массовый рынок, стала Model 3, показанная в апреле 2016-го. Автомобиль способен проехать около 350 километров на одной зарядке, а до 100 км/ч он разгоняется всего за шесть секунд. Пока компания продает только одну модификацию "трешки" с премиум-пакетом за $49 000.

В 2019-м ожидается выход Model 3 в стандартной комплектации — стоить она будет $35 тысяч. Для сравнения, седан Model S и кроссовер Model X продаются за $75–100 тысяч.

Маск сказал, что технологически его компания была готова выпустить "трешку" за $35 тысяч еще в 2017 году, но масштабы производства не были достаточно велики, чтобы сразу предложить рынку самую бюджетную модель. Бизнесмен сравнил процесс демократизации электрокаров с путем, который прошли смартфоны: от создания первого коммерческого сотового телефона Motorola DynaTAC, который некогда могли позволить себе только инвесторы с Уолл-стрит, до тех моделей, которые имеются на рынке сейчас. Появление недорогих электрокаров, подчеркнул Маск, требует того же: высоких объемов производства и потребности к снижению цен.