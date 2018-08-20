Компания Fitbit анонсировала 3-е поколение фитнес-браслетов Charge. У линейки Versa новинка переняла алюминиевый корпус и защитное стекло Gorilla Glass 3, а её вертикальный экран — теперь способный отображать оттенки серого, в дополнение к черному и белому, — стал сенсорным. Активная площадь дисплея увеличилась на 40%.

Владельцы Charge 3 могут погружаться на глубину до 50 метров, сообщили в Fitbit. Благодаря новым функциям трекинга пловцы могут отслеживать свой прогресс, а любители бега — приступать к тренировкам, не уведомляя об этом устройство. Время начала и конца упражнений будет определено автоматически.

Датчик сердцебиения стал точнее, появился пульсоксиметр (определяет уровень насыщения артериальной крови человека кислородом) — как на смарт-часах Fitbit. Движущихся частей у браслета нет: место физической клавиши заняла индуктивная кнопка с тактильной обратной связью, которая имитирует ощущение нажатия.

Батареи Charge 2-го поколения хватало на 5 суток, однако новая модель сможет "прожить" без подзарядки до 7 дней. GPS-модуля, однако, у "умного" браслета все еще нет. Компания приняла компромиссное решение, желая сначала улучшить конструкцию, дизайн и водонепроницаемость устройства. Кроме того, количество людей, которые выходят на пробежку без своего смартфона, все еще невелико, сказали в Fitbit.

Charge 3 стал первым трекером Fitbit, который научился отображать уведомления со смартфона, пишет The Verge. Пользователи могут просматривать оповещения, СМС, события из календаря, а также принимать и отклонять звонки. Обладателям Android-устройств дали возможность быстро реагировать на сообщения заранее составленными репликами.

Charge 3 выйдут в двух вариантах: базовом (Core) за $149,95 и специальном (Special Edition) за $169,95 с поддержкой бесконтактного чипа NFC и системы электронных платежей Fitbit Pay. Поставлять новинку начнут в октябре.