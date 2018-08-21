В базе данных Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров, их содержащих, из которой ранее стало известно о существовании "Яндекс.Телефона", опять засветились новые гаджеты. Теперь — надеваемые.

В реестре, поддерживаемом Евразийской экономической комиссией, обязаны регистрироваться все товары с криптографическими возможностями, ввозимые в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. База данных реестра общедоступна и не позволяет производителям скрыть факт регистрации еще не анонсированных гаджетов.

Так получилось и с новыми моделями Apple Watch, которые появились в реестре 20 августа. Речь идет о версиях "персональных носимых электронных устройств торговой марки Apple" с цифробуквенными обозначениями A1975, A1976, A1977, A1978, A2007 и A2008. Также в реестр внесены и существующие модели Series 1, Series 2 и Series 3 (без LTE), но с указанием, что на них устанавливается watchOS пятой версии (пока она находится в статусе беты).

"Соседние" коды моделей устройства (например, A1858 и A1859) обозначают часы одной модели, но с корпусами разных размеров. Строить предположения о том, что могут значить новые номера моделей сложно, но это точно не одна и та же модель в разных материалах — для обозначения и стальных, и алюминиевых Apple Watch существующих моделей используется одно и то же обозначение. Возможно, в Россию будут поставляться одни топовые Apple Watch в двух размерах (A200x) и одна, либо две модели попроще (четыре кода A197x).

Если верить утечкам и прогнозам аналитиков, Apple планирует представить новые модели смарт-часов в сентябре, одновременно с iPhone следующего поколения. Предполагается, что устройства. сохранив нынешние размеры, получат более крупные экраны и более емкие батареи. В Apple также рассматривают возможность оснастить часы новыми датчиками, позволяющими, когда пользователь касается их, отслеживать дополнительные параметры жизнедеятельности организма.

Другой слух обещает замену механических нажимаемых цифровой коронки и боковой кнопки на неподвижные элементы управления с тактильной отдачей. Это, возможно, позволит увеличить степень водозащиты Apple Watch таким образом, чтобы с ними можно было не только плавать, но и нырять на глубину.