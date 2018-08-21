Компания Apple собирается представить недорогой 13-дюймовый ноутбук, который получит более четкий, чем у других "фруктовых" продуктов, Retina-экран. Новинка будет похожа на актуальную модель MacBook Air, но рамки вокруг дисплея станут тоньше. Покажут лэптоп позднее в этом году, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

MacBook Air капитально не обновлялся уже несколько лет. В 2015-м на замену Air был выпущен 12-дюймовый MacBook, однако стартовая цена в $1300 сделала его недоступным для многих покупателей. Новая модель будет ориентирована на пользователей, желающих приобрести недорогой "макбук", а также на школы, закупающие ноутбуки оптом.

Анонс трех новых iPhone, планшетов iPad Pro и смарт-часов Apple Watch c увеличенными экранами ожидается в сентябре. Однако новым "макам" посвятят отдельную презентацию — она пройдет в октябре.

Помимо этого, Apple намерена обновить — впервые за четыре года — мини-компьютер Mac mini. Актуальная модель компактного десктопа — без монитора, клавиатуры и мышки — продается за $500. По данным агентства, новинка будет рассчитана на профессиональных пользователей. Её оснастят улучшенным процессором и накопителем с разными объемами памяти, что приведет к увеличению стоимости устройства.

В последний раз Apple "освежала" линейку миниатюрных компьютеров осенью 2014-го, но уже тогда, к разочарованию поклонников бренда, новинки уступали моделям двухлетней давности. Пользователей лишили возможности самим апгрейдить "оперативку", а максимальная конфигурация Mac mini предусматривала только двух-, а не четырехъядерный процессор.