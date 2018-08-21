Власти Венесуэлы, находящейся в условиях серьезного экономического и политического кризиса, девальвировали боливар на 95% и привязали его к сырьевой криптовалюте Petro. В результате местная валюта, которая теперь называется "суверенный боливар", обесценилась почти в 24 раза.

После денежной реформы страна перешла в двухвалютной системе: курс боливара привязан к национальной токенам петро, а те, в свою очередь, обеспечены природными ресурсами — прежде всего нефтью. Если раньше курс доллара равнялся 250 тысячам боливаров, то сейчас — 6 миллионам боливаров за доллар. Один петро местный Центробанк оценил в 3600 суверенных боливаров, или в баррель венесуэльской нефти (около $60).

Вместе с этим был деноминирован и сам суверенный боливар — из номинала убрали пять нулей. Также было объявлено об увеличении заработной платы на 3000%, которая теперь составит 1800 суверенных боливара, или примерно $30 в месяц.

Однако меры, предпринимаемые президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, вряд ли помогут обуздать гиперинфляцию, избежать санкций США и спасти экономику от краха. Напротив, реформа может только ускорить рост инфляции, которая по итогам года может достичь миллиона процентов. Кроме того, наблюдается массовая миграция населения. Как сообщает Bloomberg, за последний год в соседний Эквадор перебралось свыше 400 тысяч венесуэльцев.