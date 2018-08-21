Власти Москвы разработали законопроект, который предусматривает ужесточение правил для компаний, оказывающих услуги карпулинга — совместных поездок на машинах, при которой пассажиры возмещают водителю часть расходов. В документе, оказавшемся в распоряжении "Коммерсанта", предлагается штрафовать водителей за прием наличных от попутчиков.

В случае, если водитель откажется от перехода на безналичный расчет, ему будет грозить штраф в размере 5 тысяч рублей. Требования к водителям станут выше: к карпулингу предлагается допускать только людей, имеющих выданные в России права, а также стаж не менее 3-х лет. Автомобили должны быть зарегистрированы в РФ и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченный штраф за нарушение ПДД с истекшим сроком и другие нарушения, к карпулингу допускаться не будут. Если водитель совершает более 20 поездок за год, он обязан иметь допуск врача.

Законопроект вводит обязательства и для агрегаторов, таких как BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс.Попутка". Платформы обязаны блокировать аккаунты по указанию властей, а также обмениваться с ними информацией о водителях.

За первое нарушение ИП грозит штраф в размере 20–50 тысяч рублей, юрлицам — 100–200 тысяч. За повторное нарушение — 50–100 тысяч и 200–300 тысяч соответственно. После третьего нарушения сервис может быть заблокирован и лишен аккредитации.