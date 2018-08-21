Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске платформы VK Apps, на основе которой разработчики могут создавать различные приложения внутри сервиса. Пользователи, например, смогут вызвать такси, выбрать тур, заказать доставку еды или рассчитать стоимость ОСАГО прямо из "ВКонтакте", без перехода на сторонние ресурсы.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно открыть раздел "Сервисы" в меню мобильного приложения или перейти по прямой ссылке. Новые приложения принимаются бесплатно — создать и запустить собственную услугу на базе VK Apps может любой разработчик.

Удобство заключается в том, что вся необходимая информация уже имеется во "ВКонтакте". Если пользователь открыл доступ к своим данным, ему не понадобится указывать свой номер телефона или почту, заполнять поля с именем и фамилией. Заказы можно оплачивать сразу же — посредством системы электронных платежей VK Pay, которая начала работу в июне этого года.

Первыми партнерами VK Apps стали турагентство TourGlobal, такси "Таксовичкофф", конструктор ужинов "Партия еды", салоны красоты YPLACES и другие бренды. Разработчики могут ознакомиться с документация платформы в официальном группе.