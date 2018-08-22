У пользователей Android-версии почтового клиента Gmail появилась возможность заблокировать уже отправленное письмо. На то, чтобы передумать, пользователям дается всего несколько секунд, сообщает Android Police.

После отправки в нижней части экрана появляется полоска с прогрессом и кнопка Undo ("Отменить"). Она остается активной в течение 5–10 секунд — если не нажать её вовремя, сообщение будет отослано безвозвратно. Новая функция доступна в версии приложения 8.7.

На iOS такая возможность появилась еще в 2016 году. Там эта функция, по сути, задерживает отправку письма — на случай, если пользователь внезапно передумал, случайно нажал на кнопку "Отправить" или захотел внести какие-то правки. По истечении нескольких секунд письмо будет отослано окончательно и "вернуть" его уже нельзя.